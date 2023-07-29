Мэрия Уфы обратилась к жителям из-за жаркой погоды

Мэрия Уфы обратилась к жителям из-за жары до +34 градусов, которая установилась в городе в эти выходные

Мэрия Уфы обратилась к жителям из-за жары до +34 градусов, которая установилась в городе в эти выходные.

В администрации отметили, что неблагоприятное воздействие такой погоды на все органы и системы организма увеличивается в разы. В то же время металлические и стеклянные сооружения и асфальт в течение дня нагреваются, еще больше увеличивая температуру окружающей среды.

Мэрия дала несколько рекомендаций для того, чтобы избежать последствий вредного воздействия жары на организм. Так, жителям посоветовали:

– одеваться в одежду из натуральных тканей;

– пить теплую и минеральную воду, а также зеленый чай (в сутки не меньше 2-2,5 литров);

– меньше находится под прямыми солнечными лучами и защищать голову шляпами и зонтами;

– не работать на солнце – особенно с 12:00 до 16:00;

– не употреблять алкоголь;

– увеличить в рационе количество овощей и фруктов, ежедневно употреблять кисломолочные продукты и избегать злоупотребления жирными сортами мяса;

– чаще принимать душ;

– не заниматься активным спортом при температуре выше 25 градусов;

– избегать стрессов и сохранять эмоциональное спокойствие.