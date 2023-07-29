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НовостиПроисшествия29 июля 2023 8:22

В Сибае водитель не справился с управлением и погубил двух пассажиров

В Башкирии в опрокинувшейся в кювет Lada Kalina погибли два человека
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Госавтоинспекция Башкортостана

фото: Telegram // Госавтоинспекция Башкортостана

Сегодня в полдень, 29 июля, в башкирском городе Сибае в аварии с легковушкой погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на шестом километре трассы Сибай-Акъяр водитель Lada Kalina не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

фото: Telegram // Госавтоинспекция Башкортостана

фото: Telegram // Госавтоинспекция Башкортостана

– Пассажиры, мужчина и женщина, скончались от полученных травм. Сам водитель и ещё одна пассажирка госпитализированы, – передали в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

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