В Сибае водитель не справился с управлением и погубил двух пассажиров

фото: Telegram // Госавтоинспекция Башкортостана

Сегодня в полдень, 29 июля, в башкирском городе Сибае в аварии с легковушкой погибли два человека. Об этом сообщила региональная ГИБДД.

По данным дорожной полиции, на шестом километре трассы Сибай-Акъяр водитель Lada Kalina не справился с управлением, после чего машина вылетела в кювет и опрокинулась.

фото: Telegram // Госавтоинспекция Башкортостана

– Пассажиры, мужчина и женщина, скончались от полученных травм. Сам водитель и ещё одна пассажирка госпитализированы, – передали в Госавтоинспекции.

Сейчас на месте происшествия работает полиция и другие экстренные службы.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.