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НовостиПроисшествия29 июля 2023 7:35

В аварии с двумя легковушками в Башкирии водителя зажало в салоне автомобиля

На трассе Уфа-Оренбург в ДТП с Daewoo Matiz с Lada Granta пострадал 41-летний мужчина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: Telegram // Госкомитет РБ по ЧС

фото: Telegram // Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург в ДТП с двумя легковушками пострадал водитель – его зажало в автомобиле. Авария случилась вечером 28 июля. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

фото: Telegram // Госкомитет РБ по ЧС

фото: Telegram // Госкомитет РБ по ЧС

Как уточнили в ведомстве, на федеральной автодороге столкнулись Daewoo Matiz с Lada Granta. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они вытащили застрявшего в салоне Matiz 41-летнего мужчину и сопроводили его до машины скорой помощи для госпитализации.

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