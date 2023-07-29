В аварии с двумя легковушками в Башкирии водителя зажало в салоне автомобиля

фото: Telegram // Госкомитет РБ по ЧС

В Башкирии на трассе Уфа-Оренбург в ДТП с двумя легковушками пострадал водитель – его зажало в автомобиле. Авария случилась вечером 28 июля. Об этом сообщил Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

фото: Telegram // Госкомитет РБ по ЧС

Как уточнили в ведомстве, на федеральной автодороге столкнулись Daewoo Matiz с Lada Granta. На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они вытащили застрявшего в салоне Matiz 41-летнего мужчину и сопроводили его до машины скорой помощи для госпитализации.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.