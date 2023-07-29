Уже на следующей неделе в башкирской столице пройдут дожди

На текущей неделе в Уфе установилась жаркая погода – столбики термометров достигают 35-градусной отметки. По данным синоптиков, уже совсем скоро зной в башкирской столице спадет, а на смену ему придут дожди.

Согласно сервису Gismeteo, уже в понедельник, 31 июля, дневная температура воздуха не превысит 27°, а во вторник и среду опустится до 25°. В республике установится облачная погода с прояснениями и осадками до шести миллиметров. Дожди разной интенсивности будут лить практически всю неделю. В то же время по ночам все равно ожидается тепло: 22-24°.

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