Десятки многоквартирных домов в Уфе окажутся без воды с 31 июля до 3 августа

График отключений опубликовал «Уфаводоканал» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На следующей неделе в 55 многоквартирных домах Уфы отключат холодную и горячую воду. Это связано с ремонтными работами. График отключений опубликовал «Уфаводоканал».

31 июля (понедельник) с 10:00 до полуночи холодной воды не будет в домах на улицах:

– Кольцевой 132, 134;

– Франко 7, 8, 9, 10, 12;

– Черниковской 13, 14, 15, 17, 19/1, 21, 25.

С такой же проблемой 1 августа (вторник) с 11:00 до 17:00 столкнутся жильцы домов на:

– Дагестанской, 15, 17, 19;

– Мусоргского 7, 9, 9а, 11, 13, 13а, 15, 15а, 17, 19а, 19б.

Почти на сутки – с 10:30 1 августа до 9:30 2 августа – без холодной воды останутся дома на:

– проспекте Октября 8, 8/2, 10, 12, 12/1, 13, 13/1, 14, 14/1, 14/2, 15, 15/1, 16.

– Халтурина 57, 59.

2 августа холодное водоснабжение также приостановят на улице Грозненской, 67/1, 67/2, 67/3, 67/4, 67/5

3 августа (четверг) с 10:00 до 18:00 ни горячей, ни холодной воды не будет в домах на улицах:

– Богдана Хмельницкого 52/1;

– Кольцевой 172/1;

– Черниковская 79/2, 83/2, 85, 85/1, 87.