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НовостиПроисшествия29 июля 2023 5:54

В сгоревшей квартире в Шингак-Куле обнаружили труп

При пожаре в квартире 2-этажного дома в Башкирии погиб неизвестный мужчина
Владислав КАЗАНЦЕВ
Владислав КАЗАНЦЕВ
фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 29 июля, в селе Шингак-Куль Чишминского районе Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина. Его личность пока остается неизвестной. Инцидент произошел на улице Молодежной. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Горела 3-комнатная квартира в 2-этажном многоквартирном доме. В течение 30 минут открытое горение было ликвидировано, – передали в ведомстве.

фото: МЧС РБ

фото: МЧС РБ

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Они выясняют причину случившегося.

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