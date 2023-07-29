В сгоревшей квартире в Шингак-Куле обнаружили труп

фото: МЧС РБ

Сегодня утром, 29 июля, в селе Шингак-Куль Чишминского районе Башкирии при пожаре в квартире погиб мужчина. Его личность пока остается неизвестной. Инцидент произошел на улице Молодежной. Об этом сообщило региональное МЧС.

– Горела 3-комнатная квартира в 2-этажном многоквартирном доме. В течение 30 минут открытое горение было ликвидировано, – передали в ведомстве.

фото: МЧС РБ

Сейчас на месте происшествия работают следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС. Они выясняют причину случившегося.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.