Посетителей фестиваля просят взять с собой купальник или плавки, парео или тунику, а также полотенце, резиновые тапочки, крем для защиты от солнца, мыльные принадлежности, плед и воду Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Сегодня и завтра, 29 и 30 июля, в парке «Кашкадан» в Уфе пройдет банный фестиваль «На Рахате». Об этом сообщила мэрия.

Как пояснили в администрации, для гостей праздника организуют парения в разных банях, ледяные купели, чаны с душистыми травами, бассейны, водные аттракционы, пенную вечеринку под диджейскую музыку, ярмарку, мастер-классы, ароматерапию и телесные практики. Кроме того, в парке состоятся чемпионаты среди пар-мастеров, презентация и выставка продукции от ведущих банных и строительных компаний.

Посетителей фестиваля просят взять с собой купальник или плавки, парео или тунику, а также полотенце, резиновые тапочки, крем для защиты от солнца, мыльные принадлежности, плед и воду. Вход будет свободным. В мэрии добавили, что в прошлом году банный праздник в Уфе собрал более 4 тыс. участников.

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