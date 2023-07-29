Роспотребнадзор РБ озвучил статистику смертности от отравления алкоголем за январь-июнь

С января по июнь 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 94 человека – на 19 больше, чем за тот же прошлогодний период Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С января по июнь 2023 года от отравления алкоголем в Башкирии скончались 94 человека – на 19 больше, чем за тот же прошлогодний период. Показатель смертности составил 2,3 случая на 100 тыс. населения (в 2022-м было 1,9). Данные опубликовал региональный Роспотребнадзор.

Наибольшее число летальных исходов от интоксикации спиртным было зарегистрировано в Уфе (21 случай), Стерлитамаке и Уфимском районе (по шесть), а также в Белорецке (пять).

Общий показатель отравлений алкоголем по Башкирии с начала года составил 17 на 100 тыс. человек (в 2022-м было 15,1). Всего за шесть месяцев спиртным до необходимости медицинского вмешательства злоупотребил 691 житель. Чаще всего это происходило в Уфе (170 случаев), Стерлитамаке (169), Белорецке (76), Октябрьском (36), а также в Стерлитамакском (27), Белорецком (25) районах и Нефтекамске (20).

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