В Башкирии число социальных предпринимателей выросло на 41,1%

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Башкирии число социальных предпринимателей с начала 2023 года выросло на 41,1%. В настоящее время, как утверждает пресс-служба регионального Министерства предпринимательства и туризма, в республике работает 570 предприятий с таким статусом.

По словам главы ведомства Рустема Афзалова, для дальнейшего развития соцпредпринимательства в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в республике реализуются финансовые, нефинансовые меры поддержки, а также меры имущественного характера.

В минувшем году 147 социальным предприятиям в рамках нацпроекта были предоставлены гранты на сумму 71,4 миллиона рублей. Большая часть получателей занята в образовательной сфере. Средства позволяется тратить на аренду и ремонт помещений, приобретение оргтехники и оборудования, оплату коммунальных услуг и пр.