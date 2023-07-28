В Башкирии прокуратура обязала власти ускорить расселение аварийного жилого дома

Фото: Рустем АХУНОВ

В Чишминском районе Башкирии прокуратура обязала власти ускорить расселение аварийного жилого дома. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Было установлено, что межведомственная комиссия признала многоквартирный дом №7 по улице Элеваторной аварийным и подлежащим сносу. Износ конструкций здания к моменту обследования составил 76,51%, однако муниципальные власти установили срок для расселения граждан до ноября 2030 года.

По мнению сотрудников надзорного ведомства, состояние объекта представляет угрозу жизни и здоровью жильцов. В связи с этим прокуроры обратилась в суд с иском о признании незаконным постановления администрации муниципалитета и потребовали утвердить разумный срок. Суд согласился с доводами прокуратуры и удовлетворил требования в полной мере.

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