В Башкирии в последние выходные июля ожидаются грозы и жара до +35°

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Башкирии в последние выходные июля ожидаются осадки и сильная жара. Это слеудет из прогноза, который опубликовали специалисты Башгидрометцентра.

Завтра, 29 июля, существенных осадков не предвидится. Будет слабый восточный, северо-восточный ветер, однако днем он может быть порывистым.

Температура воздуха грядущей ночью составит +15,+20°, на востоке Башкирии – до +10°, днем – +30,+35°.

В воскресенье, 30 июля, ночью существенных осадков не будет, но вот днем в некоторых районах республики пройдут кратковременные дожди и даже грозы. Ночью прогнозируется слабый юго-восточный, восточный ветер, днем – умеренный, местами – порывы до сильного.

Столбики термометров ночью опустятся до +15,+20°, местами – до +10°, днем воздух прогреется до +30,+35°.

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