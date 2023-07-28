Тело передали полиции: в Башкирии в пруду обнаружили мертвого человека

Фото: Рустем АХУНОВ
Сегодня, 28 июля, в Давлекановском районе Башкирии на пруду утонул 51-летний мужчина. Об этом рассказала пресс-служба регионального МЧС.
Инцидент случился в селе Чуюнчи-Николаевка на необорудованном месте для купания месте. Тело погибшего из воды извлекли сотрудники аварийно-спасательной службы, труп был передан правоохранителям.
В настоящее время по факту случившегося проводятся оперативно-следственные мероприятия.
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