В Башкирии запустят производство бытовой химии за 13 млн рублей

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА
Министерство экономического развития России включило в реестр резидентов территории опережающего развития «Кумертау» Башкирии включило компанию «ОНИКС», которая инвестирует порядка 13 миллионов рублей в создание нового предприятия по производству бытовой химии. Об этом рассказала пресс-служба регионального правительства.
Продукция предприятия рассчитана на домохозяйства, корпоративных клиентов (общепиты, мойки), а также школы, детские сады и прочие соцучреждения. В начале реализации проекта инвестор планирует выпуск товаров трех наименований:
1) универсальное чистящее моющее средство;
2) универсальное чистящее моющее средство с антибактериальным эффектом;
3) катионный автошампунь для бесконтактной мойки.
В будущем компания рассчитывает начать производить детскую химию.
Проект планируется реализовать в течение 2023-2028 годов, предполагается создание 10 новых рабочих мест.
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