«Ощущение, что режут кого-то»: жителей Учалов пугают нечеловеческие вопли с недавно установленной вышки

Фото: Соцсети

Жители башкирского села Учалы пожаловались на странные звуки, доносящиеся с недавно установленной вышки сотовой связи.

В социальных сетях граждане рассказали, что на территории была установлена вышка связи, которую для защиты от птиц оснастили громкоговорителем, из которого доносятся «звуки непрекращающегося птичьего карканья».

– Это мы слушаем с субботы. Дети пугаются, крик через каждые 20 минут. У людей поднимается давления, страшные головные боли, невозможно открыть окна. Животные боятся, собаки лают. Сельсовет ничего не может сделать, они не знают, к кому обратиться, – рассказала местная жительница.

– Ощущение, что режут кого-то, – прокомментировал пользователь соцсетей видео, на котором запечатлена та самая вышка.

– Имеются ряд законов для сохранения тишины и покоя граждан, но кто будет заниматься проблемой такого рода? – пишет житель Учалов.

На жалобы граждан отреагировало Министерство цифрового развития государственного управления Башкирии. Специалист ведомства попросила уточнить адрес, по которому расположена злосчастная вышка. Возможно, вскоре властям удастся решить проблему учалинцев.

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