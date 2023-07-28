В Башкирии за 6 месяцев зарегистрировали 441 случай гепатита

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Башкирии за первые шесть месяцев 2023 года зарегистрировали 441 случай гепатита. Об этом рассказала пресс-служба Роспотребнадзора республики.

19 заболевших – это дети младше 17 лет. 83,6% случаев заболевания имели хронические формы течения. У 12 граждан был выявлен гепатит C, у четырех – гепатит B, у 55 – гепатит A.

Напомним, в Башкирии показатель заболеваемости коронавирусом снизился до минимальных значений. Так, в республике за все время пандемии насчитывается 369 640 случаев заражения, что на 18 больше, чем было сутками ранее.

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