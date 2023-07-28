В Уфе простились с погибшим в СВО 30-летним ветераном Сирии Русланом Поповым

Фото: Валерий ШАХОВ

Сегодня, 28 июля, в Уфе прошла церемония прощания с погибшим в ходе специальной военной операции командиром отделения глубинной разведки, младшим лейтенантом Русланом Поповым. Об этом рассказало информационное агентство «Башинформ».

Руслан Игоревич родился 22 ноября 1992 года в столице Башкирии. Окончил гимназию №39, учился в Институте права БашГУ. В 2011-ом был призван в армию. Сначала служил в Севастополе в морской пехоте, затем механиком-водителем БТР батальона морской пехоты Черноморского флота в краснодарском городе Темрюк.

В последующие 10 лет Попов командовал бригадой внутренних войсках МВД в Нижегородской области, отделением Росгвардии на Северном Кавказе, разведывательным отделением танковой армии и отделением глубинной разведки. Незадолго до своей гибели Руслану Игоревичу доверили руководство взводом.

Во время службы он трижды направлялся в служебную командировку в Сирию. С 15 мая прошлого года стал участником СВО. Его не стало 13 июля.

За годы службы Попов был награжден орденом Мужества, медалями «За воинскую доблесть» МВД России, «Участнику военной операции в Сирии», «За укрепление боевого содружества», «За участие в миротворческой миссии в Сирийской Арабской Республике», «Участнику специальной военной операции» и пр. Военнослужащий был посмертно награжден вторым орденом Мужества и орденом генерала Шаймуратова.

Церемонию прощания с Русланом Поповым посетили глава Башкирии Радий Хабиров, вице-премьер республики Ирек Сагитов, военный комиссар региона Михаил Блажевич и мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

– Мы действительно очень переживаем за наших парней. Но, наверное, только вы, как родители, понимаете, какая это тяжелая утрата. Игорь Евгеньевич, Светлана Фанизовна, мы поможем вам всем, чем можем. Спи спокойно, Руслан, вечная тебе память, – заявил Хабиров.

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