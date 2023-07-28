В Башкирии подорожали яблоки, бананы и капуста

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии за неделю яблоки, бананы и капуста. Это следует из данных, которые опубликовали аналитики Башстата.

Согласно предоставленной специалистами статистике, в период с 17 по 24 июля килограмм яблок подорожал на 5,4%. На этой неделе их средняя цена составила 117,91 рубля. Также жителям республики на 4,6% больше придется отдать за бананы (средняя цена – 94,99 рубля) и на 3,5% за белокочанную капусту (55,90 рубля).

Но в то же время на этой неделе на 4,1% подешевели огурцы (средняя цена – 73,62 рубля), на 3,3% – овощные консервы для детского питания (567,99 рубля), на 2,8% – макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта (77,20 рубля).

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