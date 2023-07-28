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НовостиОбщество28 июля 2023 11:14

В Башкирии 29 июля прогнозируется жара до +35 градусов

Существенных осадков не предвидится
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

Завтра, 29 июля, в Башкирии ожидается жаркая погода. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба МЧС республики.

В последнюю субботу июля ожидается переменная облачность, существенных осадков не предвидится. Будет восточный, северо-восточный ветер скоростью от нуля до пяти метров в секунду, днем – порывы до 14 метров в секунду.

Температура воздуха грядущей ночью составит +15,+20°, на востоке Башкирии – до +10°, днем по республике будет +30,+35°.

На автомобильных дорогах метеорологи прогнозируют хорошую видимость.

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