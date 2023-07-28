Формовщик стеклопластиковых изделий получил тяжелую травму на предприятии в Уфе

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Уфе произошел несчастный тяжелый случай на производстве. Как рассказали в республиканской Гострудинспекции, пострадавшим является 40-летний работник АО «Стеклонит».

По предварительной версии, на мужчину упала крышка опалубки, изготовленная из композитных материалов. Формовщика стеклопластиковых изделий с тяжелой травмой госпитализировали в больницу №21.

Надзорный орган начал расследование по факту случившегося. Инспекторы намерены установить причины и обстоятельства несчастного случая.

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