В Башкирии заведующую детсадом осудят за получение взяток от сотрудников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заведующая детским садом в Туймазинском районе Башкирии обвиняется во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по республике.

По информации ведомства, в течение трех лет женщина получала от пяти подчиненных сотрудников вознаграждение за покровительство и неприменение в отношении них мер дисциплинарного взыскания. Работники образовательного учреждения давали начальнице от четырех до семи тысяч рублей с 2020 по 2023 года. Всего женщина получила более полумиллиона рублей взяткой.

Отмечается, что межрайонная прокуратура предъявила иск о взыскании в доход муниципалитета ущерба в размере полученной взятки.

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