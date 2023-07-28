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НовостиПроисшествия28 июля 2023 8:04

Хотел сократить путь: житель Уфы едва не погиб в Белой

Захотевший сократить путь житель Уфы едва не утонул в Белой
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pexels.com

Фото: pexels.com

В Уфе чуть не утонул в реке Белой 40-летний мужчина. Как рассказали в пресс-службе УГЗ города, уфимец хотел срезать путь и решил переплыть водоем. От такого отчаянного шага его уговаривали близкие, однако мужчина настоял на своем и прыгнул в воду. Нырнув, он скрылся из виду.

Родные мужчины вызвали спасателей и рассказали о произошедшем. Уфимца нашли в километре от района, в котором он пропал.

— Спасатели подняли его на борт и доставили на берег к родным. Предположительно, горе-пловец был в состоянии алкогольного опьянения, — заключили в УГЗ.

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