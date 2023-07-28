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НовостиЗдоровье28 июля 2023 7:33

Показатель суточного прироста зараженных коронавирусом в Башкирии упал до 18 человек

В Башкирии фиксируют минимальное количество заболеваний Covid-19 за сутки
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Башкирии показатель заболеваемости COVID-19 упал до минимальных значений. Так, в республике за все время пандемии насчитывается 369 640 случаев заражения, что на 18 больше, чем было сутками ранее. Об этом рассказали в республиканском минздрвае.

Госпитализация потребовалась 52 пациентам, большинство из которых — пожилых люди.

— На амбулаторном лечении находятся 464 человека. Из них 139 — пациенты старше 60 лет, — уточнили в ведомстве.

Отмечается, что показатель выздоровления вырос за сутки на 62 случая.

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