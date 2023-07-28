Участок Затонского шоссе в Уфе будет перекрыт 28 июля

Фото: пресс-служба городской мэрии

Затонское шоссе в Уфе будет вновь перекрыто в пятницу, 28 июля. Об этом напомнили горожанам в мэрии. Уточняется, что ограничение движения будет с 11 утра до 17 часов вечера. Это связано с Летними играми сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт».

- Речь идет об участке от съезда в сторону ул. Придорожной (напротив автозаправки) до съезда с проспекта Дружбы народов, - добавили в администрации.

Также в мэрии заявили, что ограничение движения транспорта 29 июля вводиться не будет.

Уфимцев и гостей столицы просят заранее планировать маршрут.

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