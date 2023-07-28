По факту гибели младенца в Уфе возбуждены уголовные дела по двум статьям

Фото: Олег ЗОЛОТО

Стали известны подробности гибели младенца в Уфе. 6-месячную девочку нашли мертвой ее родители ночью в доме на улице Ухтомского.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Башкирии, по факту смерти малышки начато разбирательство сразу по двум статьям уголовного кодекса - «причинение смерти по неосторожности» и «халатность».

Следователи намерены установить все причины и обстоятельства, приведшие к трагедии. Сейчас правоохранители исследуют жилищно-бытовые и социальные условия проживания семьи, опрашиваются свидетели. Известно, что мать погибшего ребенка ранее была лишена родительских прав в отношении двоих старших детей, семья состояла на учете.

— По результатам расследования действиям (бездействию) родителей, а также должностных лиц органов опеки и попечительства будет дана правовая оценка, — заключили в ведомстве.

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