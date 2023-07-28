Причиной пожара в старинном здании в центре Уфы мог стать поджог

Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Причиной крупного пожара в 100-летнем доме в центре Уфы мог стать поджог. Такую версию выдвинуло Духовное управление мусульман Башкирии.

ДУМ предоставило видеозапись с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен неизвестный мужчина, находившийся рано утром на территории сгоревшего дома. После начала пожара он ушел.

Напомним, накануне, 27 июля, на улице Мустая Карима загорелось старинное расселенное здание, которое находилось по соседству с исламским колледжем имени Марьям Султановой. Пожарным удалось потушить огонь и предотвратить перекидывание огня на медресе.

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