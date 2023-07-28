Захлебнулась собственной рвотой: жительница Уфы обнаружила восьмимесячную дочь мертвой

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе трагически оборвалась жизнь младенца. Восьмимесячная девочка была найдена мертвой минувшей ночью собственными родителями. По предварительной информации, малышка захлебнулась рвотой. О смертельном случае сообщает ТГ-канал Mash Batash.

Как сообщили «КП-Уфа» в СУ СКР по Башкирии, факт гибели младенца действительно зарегистрирован, однако точные обстоятельства трагедии предстоит установить.

Известно, что мама погибшей девочки лишена родительских прав в отношении двоих старших детей, а семья состояла на учете.

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