Вандалы разгромили новый пляж в Башкирии

Фото: пресс-служба администрации Стерлитамака

В Стерлитамаке был разгромлен общественный пляж «Солнечный берег» на Халтурина, 176. Об акте вандализма рассказали в городской администрации. По словам властей, неизвестные повредили обивку спасательного поста, ограждающие столбики и аншлаги с предупреждениями.

Муниципальный пляж был открыт совсем недавно и был бесплатным для всех желающих.

В администрации Стерлитамака обратились к местным жителям с просьбой помочь в поисках хулиганов и призвали горожан беречь имущество муниципалитета.

— Уважаемые горожане! Если вдруг вы стали свидетелем порчи муниципального имущества, пожалуйста, звоните в полицию по номеру 102. Зафиксируйте акт вандализма на фото или видеокамеру вашего телефона, — говорится в заявлении властей.

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