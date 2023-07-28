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НовостиОбщество28 июля 2023 4:00

Глава Башкирии подписал указ о подготовке Дня Республики в 2023 году

В Башкирии издан указ о подготовке к празднованию Дня Республики в 2023 году
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Рустем АХУНОВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении и подготовке Дня Республики в 2023 году. Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно ему, различным ведомствам и главам районов даны поручения по организации мероприятий, посвященных тридцать третьей годовщины провозглашения декларации о государственном суверенитете РБ.

Так, в октябре в городах и районах пройдут ярмарки, массовые и спортивные мероприятия и торжественные концерты. Все гуляния должны быть оформлены с использованием государственной символики РФ и РБ.

Министерству внутренних дел рекомендуется обеспечить общественный порядок и безопасность дорожного движения во время праздничных мероприятий, говорится в документе.

Правительству РБ поручается определить источники финансирования расходов, связанных с реализацией указа.

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