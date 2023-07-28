«Бил, унижал, много пил»: жительница Уфы убила отца своих детей на их глазах

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Уфе огласили приговор матери двоих детей, которую обвиняли в гибели сожителя. Женщина ударила ножом мужчину, который стал ее избивать в новогоднюю ночь на глазах у дочери и сына.

Как установлено в суде, уфимец в день трагедии был очень пьян и стал срываться на своей жене, с которой в браке не состоял, но воспитывал двоих детей. Сначала мужчина ударил уфимку несколько раз, а затем бросил в ее лицо ключи, разбив нос. Агрессивный и разъяренный мужчина стал угрожать жене и нападать на нее. Женщина вызвала полицию, которая в тот день так и не приехала, и схватилась за нож, чтобы припугнуть отца ее детей, но в какой-то момент мужчина навалился на нее и получил тяжелое ранение, от которого умер. За всем этим наблюдали проснувшиеся от криков девочка и мальчик.

В суде мать погибшего встала на сторону своей невестки, заявив, что ее сын часто ее бил и пил. Слова женщины подтвердили и соседи, которые слышали постоянные крики и ссоры пары.

Суд Советского района признал уфимку виновной и назначил ей наказание в виде шести месяцев исправительных работ в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительной инспекцией с удержанием 5% ежемесячного заработка в доход государства.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.