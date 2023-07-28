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НовостиОбщество28 июля 2023 3:00

МВД Башкирии может запустить ежедневную массовую рассылку сообщений о мошенничествах

МВД РБ может запустить ежедневную массовую рассылку СМС-сообщений с предупреждениями о возможных мошенничествах через телефон
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Жителей Башкирии могут массово предупреждать о мошенничествах. Такое предложение в МВД республики направил житель Нефтекамска. Известно, что ведомство уже рассматривает возможность массовой рассылки СМС.

- В настоящее время с операторами мобильной связи на территории региона ведется работа по определению формата и периодичности подобной рассылки, - заявили в министерстве.

Напомним, что формат массового оповещения населения активно использует МЧС, предупреждая об опасных погодных явлениях.

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