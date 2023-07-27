В Уфе эвакуировали 50 человек из ТРЦ «Июнь»

Фото: МЧС Башкирии

27 июля в Уфе эвакуировали 50 человек из торгово-развлекательного центра «Июнь». Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

К счастью, никакого инцидента на территории комплекса не произошло. Здесь прошли, организованные чрезвычайным ведомством, учения. Специалисты провели разведку и отработали несколько способов спасения. Всего из «опасной зоны» было вызволено семь человек. Также в ходе тушения одному из пожарных стало плохо, ему на помощь направили резервное звено сотрудников МЧС, которые оперативно передали коллегу медикам.

– В ходе пожарно-тактических учений все учебные вопросы были отработаны, цели достигнуты. Кроме того, проверена работоспособность систем противопожарной защиты объекта и эффективность действий персонала торгового центра, – заявили в МЧС.

На объекте по третьему рангу сложности пожара было задействовано 82 специалиста и 18 единиц техники.

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