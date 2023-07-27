Вилорий Угаров ушел с поста председателя Совета муниципальных образований Башкирии

Фото: vk.com/ugarov.vilory

Вилорий Угаров ушел с поста председателя правления ассоциации «Совета муниципальных образований Республики Башкортостан». На своей странице в социальных сетях он заявил, что это его «личное решение».

Как пояснил в своей публикации Угаров, основной целью организации является содействие развитию местного самоуправления в регионе, его экономических, правовых, организационных и территориальных основ.

Новым председателем Совета муниципальных образований Башкирии стал мэр Стерлитамака Рустем Газизов.

Напомним, в минувшем апреле Вилорий Угаров ушел с поста главы администрации Уфимского района Башкирии. Он занимал должность девять лет.

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