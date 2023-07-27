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НовостиОбщество27 июля 2023 19:43

В Башкирии простятся с погибшим в СВО 34-летним Василием Колобовым

Он был бойцом стрелкового батальона
Захар ЯКОВЛЕВ
Фото: vk.com/glava_belokatai

Фото: vk.com/glava_belokatai

В Белокатайском районе Башкирии простятся с погибшим в ходе специальной военной операции 34-летним бойцом стрелкового батальона, рядовым Василием Колобовым. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации муниципалитета Масхут Минигалин.

– От имени жителей Белокатайского района выражаю искренние соболезнования родным и близким нашего земляка. Сил и терпения вынести это горе. Скорбим вместе с вами, – написал в своей публикации чиновник.

Церемония прощания с военнослужащим пройдет 28 июля в 12:00 на площади Районного Дворца культуры в селе Новобелокатай.

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