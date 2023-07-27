Фото: ФСБ Башкирии

ФСБ Башкирии и Тюменской области задержали подозреваемого в контрабанде военной техники. Об этом рассказала пресс-служба ведомства.

Согласно версии следствия, житель Тюмени намеревался продать иностранному заказчику более 50 запасных частей для авиационных двигателей. Мужчина сформировал посылку в офисе одной из курьерских служб, где ее изъяли сотрудники органов безопасности. По данному факту было возбуждено уголовное по статье «Контрабанда иного вооружения, иной техники, которые могут быть использованы при создании вооружения или военной техники».

Сейчас специалисты проводят оперативно-разыскные и следственные мероприятия. Устанавливаются обстоятельства преступлений, а также идет сбор доказательной базы.

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