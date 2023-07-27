Башкирию на Летних играх сурдлимпийцев в Уфе представят 7 спортсменов

Фото: Рустем АХУНОВ

Сегодня, 27 июля, в Уфе Башкирию на Летних играх сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт» представили семь спортсменов. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава республики Радий Хабиров.

Среди них – легкоатлеты Ильгиз Фамутдинов и Денис Хакимов, представитель стрелкового спорта Айдар Идрисов, дзюдоисты Олеся Ястребова, Аржана Таханова, Курбан Муртазалиев и борец Азамат Токмаков.

Башкирию в составе сборной России на соревнованиях представляют в общей сложности 36 спортсменов, 13 из них находятся в основном составе.

Напомним, 24 июля в Уфе состоялось торжественное открытие первых Международных летних игр сурдлимпийцев «Мы вместе. Спорт». Это соревнования, в которых участвуют спортсмены с нарушениями слуха.

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