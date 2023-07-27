Фото: Рустем АХУНОВ

В Башкирии муниципальным депутатам разрешили быть старостами сел. Соответствующий закон принял региональный парламент.

Теперь старостами могут назначаться и муниципальные депутаты, которые осуществляют свои полномочия на непостоянной основе, а также граждане, которые владеют жилым помещением на этой территории, однако сами постоянно в нем не проживают.

Председатель Государственного Собрания Башкирии Константин Толкачев считает, что расширение круга лиц, которые могут быть на должности старосты, поспособствует более эффективному решению вопросов на местах.

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