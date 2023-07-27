Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа вошла в топ-4 IQ городов по индексу цифровизации городского хозяйства. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

На вершине рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург. Как пояснил мэр Уфы в своей публикации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в своем топе оценивает города по показателям в сфере городского управления, инноваций для городской среды, умного транспорта, интеллектуальных систем общественной и экологической безопасности и т.д.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.