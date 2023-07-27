Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Уфа
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Уфа
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество27 июля 2023 15:15

Уфа вошла в топ-4 IQ городов по индексу цифровизации городского хозяйства

На вершине рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург
Захар ЯКОВЛЕВ

Фото: Рустем АХУНОВ

Уфа вошла в топ-4 IQ городов по индексу цифровизации городского хозяйства. Об этом на своей личной странице в социальных сетях рассказал глава администрации столицы Башкирии Ратмир Мавлиев.

На вершине рейтинга оказались Москва и Санкт-Петербург. Как пояснил мэр Уфы в своей публикации, Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России в своем топе оценивает города по показателям в сфере городского управления, инноваций для городской среды, умного транспорта, интеллектуальных систем общественной и экологической безопасности и т.д.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.