Избили и бросили гореть заживо: жителям Салавата дали до 10 лет колонии за попытку убийства

Фото: СК Башкирии

В башкирском городе Салават мужчина и женщина чуть не сожгли заживо свою знакомую. Об этом рассказали пресс-службы прокуратуры и Следственного комитета республики.

Инцидент случился в прошлом году в ночь с 1 на 2 июля на улице Железнодорожная. Женщина и мужчина 26 и 33 лет распивали алкоголь у костра на территории брошенного садового участка вместе со своей 49-летнее знакомой. В какой-то момент обвиняемый стал ругаться из-за того, что потерпевшая якобы украла его телефон. Злоумышленники принялись избивать женщину руками, ногами и даже металлической цепью. Затем они сбросили ее подвал садового дома и заперли крышку, перед этим облив избитую и дом горючим веществом. Обвиняемые подожгли здание, а потом скрылись с места преступления.

Благодаря вовремя прибывшим пожарным и оказанной медиками помощи женщину удалось спасти. Злоумышленники были установлены и задержаны.

Впоследствии выяснилось, что за парочкой преступников числятся и другие злодеяния. Мужчина, например, сбыл похищенные строительные инструменты стоимостью в 12 тысяч рублей и переделал развлекательный арбалет в полноценное метательное холодное оружие. А его сообщницу признали виновной в угрозе убийством с применением насилия в отношении другой женщины.

Суд приговорил мужчину к девяти годам колонии строгого режима, а его сообщницу – к десяти годам колонии общего режима.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.