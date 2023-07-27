Блогер из Уфы Рустам Набиев поделился, что не успел сделать для своего покойного отца

Фото: аккаунт в социальных сетях Рустама Набиева

Блогер из Уфы Рустам Набиев, лишившийся ног при обрушении казармы в Омске, поделился на своей личной странице в социальных сетях воспоминаниями о своем покойном отце.

Спортсмен поведал, что просмотр трогательного ролика популярной блогерши о том, как она преподносит подарок своему папе, заставил вспомнить его о своем ушедшем из жизни родителе.

– Невольно прослезился от этого видео. Я так хотел подарить своему отцу машину, но все как-то откладывал, ждал какого-то случая… и не успел. Это было моей большой целью в жизни, дать своему единственному родителю то, что он не мог себе позволить купить, потому что всегда переживал за нас, за своих детей и делал все возможное, чтобы мы никогда ни в чем не нуждались, забывая о своих прихотях, хотелках, – рассказал Набиев.

Напомним, отец Рустама Набиева ушел из жизни в мае прошлого года. По словам блогера, причиной смерти стали проблемы с сердцем.

Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.