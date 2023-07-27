В Башкирии военнослужащие осваивают пилотирование БПЛА для участия в СВО

Фото: Александр КОЦ

В Башкирии начал работу Центр подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов имени Владлена Татарского, в котором курсы проводят инструкторы с реальным боевым опытом в зоне специальной военной операции.

На обучение берут граждан не старше 35 лет. Такой возрастной порог специалисты объясняют тем, что управление беспилотниками – это высокотехнологичная отрасль, и потому, если человек раньше не работал с подобной техникой, то после обозначенного возраста при отсутствии опыта настроить моторику его рук необходимым образом уже представляется затруднительным.

Во время обучения проводится общефизическая подготовка и комбинированная отработка навыков управления дроном. Также новобранцев учат обслуживанию техники.

Как также рассказали инструкторы, главное условие обучения будущих операторов беспилотников – это подписание контракта с Министерством обороны России.

В будущем в Центре подготовки операторов БПЛА планируется обучать операторов дронов и для гражданских целей: для производственных предприятий, сельского хозяйства, нефтяной и газовой промышленности.

На прошлой неделе центр посетил глава Башкирии Радий Хабиров. Инструкторы показали руководителю региона образцы гражданских БПЛА и беспилотников, которые используются в зоне проведения спецоперации.

– Перед нами стоят три задачи. Это производство беспилотной техники, обучение операторов и наводчиков для БПЛА, а также гражданское направление использования дронов, – заявил Хабиров.

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