В Башкирии 28 июля ожидаются грозы и жара до +34°

Фото: Рустем АХУНОВ

Завтра, 28 июля, в Башкирии ожидаются осадки и жара. Это следует из прогноза, который опубликовала пресс-служба республиканского МЧС.

В последний рабочий день этой недели жителям региона следует ожидать переменную облачность. В некоторых районах пройдут кратковременные дожди и грозы. Будет юго-западный, южный ветер до трех-восьми метров в секунду, местами – порывы до 16 метров в секунду.

Столбики термометров этой ночью опустятся до +15,+20°, днем воздух прогреется до +29,+34°.

На автомобильных дорогах грядущей ночью и утром местами образуется туман, из-за которого видимость составит 500-1000 метров.

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