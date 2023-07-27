«Возможно, в квартире находится мужчина»: в уфимском Инорсе случился пожар

Фото: Соцсети

Сегодня днем, 27 июля, в Калининском районе Уфы произошел пожар в квартире девятиэтажки. Об этом рассказала пресс-служба МЧС Башкирии.

Инцидент случился в микрорайоне Инорс на втором этаже жилого дома №46/1 по улице Транспортная. На место происшествия были направлены силы и средства МЧС. В настоящее время в тушении задействовано 14 человек и пять единиц техники.

– Возможно, в квартире находится мужчина, – сообщает МЧС.

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