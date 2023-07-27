«Была в шоке, когда узнала о розыске»: стали известны подробности пропажи 28-летней девушки из Башкирии

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Недавно волонтеры «Лиза Алерт» сообщили о прекращении поисков 28-летней жительницы Башкирии Элины Исмагиловой. Девушка ушла из дома в деревне Новонадеждино Благовещенского района республики 4 апреля 2023 года и бесследно пропала.

23 июля 2023 года выяснилось, что Элину нашли – она жива и здорова. Как рассказала в беседе с «КП-Уфа» соседка девушки, все это время она жила в Москве. А тем временем ее искали сотрудники полиции и волонтеры.

- Она жила там у своей подруги на квартире и даже не знала, что ее ищут. Оперативный сотрудник, который занимался ее поисками, подал ее в федеральный розыск. Недавно к ней в Москве подошли полицейские, которые увидели ее на камере наружного наблюдения. Элина была в шоке, когда узнала, что в розыске. К счастью, все с ней хорошо, - поделилась с «КП-Уфа» односельчанка Элины Исмагиловой.

Ранее мы писали, что девушка ушла из дома с собакой, которая содержалась во дворе на цепи. По словам соседки, собака погибла – ее сбил автомобиль на трассе около Иглино.