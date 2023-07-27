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НовостиОбщество27 июля 2023 10:00

«Лучше не садится за руль»: главный госавтоинспектор Башкирии обратился к водителям

Главный госавтоинспектор Башкирии предостерег водителей от поездок в жаркую погоду
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

Жителей Башкирии предупреждают о приближении жаркой погода: столбик термометра поднимется до +35 градусов. В связи с этим, главный госавтоинспектор республики Владимир Севастьянов обратился к водителям с просьбой быть осторожными за рулем в зной. По его словам, при плохом самочувствии лучше отказаться от поездки.

— Если здоровье подводит, то желательно и вовсе не садиться за руль, — сказал он.

Также Севастьянов добавил, что из-за жары может прийти в неисправность сам автомобиль или лопнуть шина.

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