Упала с третьего этажа: под окнами жилого дома в Уфимском районе найдена 2-летняя девочка

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двухлетняя девочка упала с третьего этажа в Михайловке. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РБ по ЧС. Малышка выжила, но получила тяжелую травму головы.

Известно, что несчастный случай произошел накануне, 26 июля, вечером на Сливовой улице. Пострадавшую нашли под окнами жилого дома и вызвали скорую. Врачи диагностировали у ребенка черепно-мозговую травму и ушиб мозга.

По факту произошедшего начата проверка. Правоохранители намерены установить все причины и обстоятельства несчастного случая.

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