Пьяный 21-летний житель Уфы наехал на бетонное ограждение: есть пострадавший

Фото: пресс-служба ОГИБДД по Уфе

В Уфе произошло «пьяное» ДТП, в котором пострадал 20-летний уфимец. Об этом рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции Башкирии. По информации ведомства, авария случилась утром 27 июля на улице Лесунова.

По предварительной версии, нетрезвый 21-летний молодой человек за рулем «Рено Сандеро» не справился с управлением и вылетел в кювет, где наехал на бетонное ограждение. Прибывшие на место ДТП инспекторы ДПС выяснили, что в парах выдыхаемого воздуха прибор алкотестер показал 1,092 мг/л.

В ведомстве добавили, что молодому человеку грозит наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок до 2 лет и штраф в размере 30 тысяч рублей.

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