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НовостиОбщество27 июля 2023 8:38

До конца года в Башкирии отремонтируют 13 км трассы Благовещенск – Павловка

В Башкирии отремонтируют 13 километров трассы, ведущей на Павловку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: пресс-служба минтранса Башкирии

Фото: пресс-служба минтранса Башкирии

В Башкирии отремонтируют ведущую на Павловку дорогу. Об этом рассказали в региональном минтрансе. По информации ведомства, до конца года будет обновлено 13 км дорожного полотна трассы Благовещенск – Павловка. Известно, что работы уже начались.

Как отметил глава ведомства Александр Клебанов, дорога имеет важное региональное значение, так как является значимой транспортной артерией Башкирии и ведет к одному из самых живописных мест – Павловскому водохранилищу.

— Ремонт этой трассы обеспечит безопасность дорожного движения, — сказал министр.

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