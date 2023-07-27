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НовостиОбщество27 июля 2023 8:05

Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прибыл с рабочим визитом в Уфу

В Уфу прилетел министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
фото: пресс-служба Минстроя России

фото: пресс-служба Минстроя России

В Уфе с рабочим визитом находится глава министерства строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин. В аэропорту главу федерального ведомства встретил руководитель Башкирии Радий Хабиров.

В планах министра посетить стройки, ведущиеся на важных объектах города, а также выступить на пленарном заседании форума «Умный город – умная страна».

Известно, что сегодня, 27 июля, Радий Хабиров и Ирек Файзуллин проведут рабочую встречу, на которой обсудят актуальные вопросы и задачи.

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