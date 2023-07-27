В Башкирии мошенники выманили у мужчины 500 тысяч рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Житель Октябрьского стал жертвой мошенников, которые убедили мужчину, что его аккаунт на госуслугах взломан и аферисты получили доступ к личным данным. Об этом рассказали в пресс-службе МВД по РБ.

По информации ведомства, неизвестные заявили, что мошенники пытаются оформить на мужчину кредиты. Чтобы этого избежать, они посоветовали опередить аферистов.

– Находясь под давлением преступников, мужчина оформил кредиты в двух банках и частями перевел денежные средства на продиктованные реквизиты – «безопасные счета». Сумма материального ущерба, причиненная местному жителю составила более 500 тысяч, –добавили в ведомстве.

Все время, пока мужчину «обрабатывали», незнакомцы держали его на линии, однако, когда увидели поступившие на их счета деньги, сразу же бросили трубку.

По факту произошедшего начато расследование.

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