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НовостиПроисшествия27 июля 2023 7:05

18-летний мопедист из Башкирии устроил тройную аварию, скрываясь от сотрудников ГИБДД

Автомобиль ДПС в Башкирии попал в аварию во время погони за мопедом
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Фото: Владимир Севастьянов

Фото: Владимир Севастьянов

Экипаж ДПС попал в аварию, когда пытался остановить 18-летнего юношу на мопеде в Учалах. Об этом рассказал главный госавтоинспектор Башкирии Владимир Севастьянов. По его словам, погоня за нарушителем закончилась массовой аварией.

ДТП произошло 26 июля около 12 ночи. Инспекторы ДПС заметили, как на мопеде «Альфа» едет молодой водитель и его пассажир без защитного шлема. Сотрудники ГИБДД потребовали остановиться, однако юноша проигнорировал просьбу правоохранителей. Тогда экипаж устроил погоню за учалинцем.

- На Ленина мопедист попытался проскочить на красный, за ним уже с проблесковыми маячками и звуковым сигналом ехали правоохранители. Сотрудники ГИБДД выехали на перекресток с «Альфой», тем самым они спасли мопедиста от столкновения с ВАЗ-2110, но машины все же врезались, - сообщил Севастьянов.

После аварии молодой человек попытался скрыться, но был задержан. Нарушителем порядка оказался студент.

По факту произошедшего начато разбирательство. На юношу составлено три административных протокола.

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